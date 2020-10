Serie A, il campionato è sempre più ricco di positivi: cosa studia la Federcalcio per aiutare i club

I positivi attuali al Coronavirus in Serie A sono ben 26! Solo il Genoa ne ha 17 ed è la situazione più preoccupante. Dopo le positività di Nainggolan e Gagliardini, anche l’Inter è preoccupata. In casa Milan, invece, si registra ancora la positività di Ibrahimovic dopo 14 giorni di isolamento.

Per questo motivo, per ‘aiutare’ le società di Serie A e B, la Federcalcio e le rispettive leghe stanno pensando di ampliare le liste. Il numero massimo di giocatore per la Serie A è di 25 (4 cresciuti nel club e 4 in Italia), più gli Under 22 illimitati. Si sta pensando di portare questo numero a 30, così da consentire di tamponare eventuali defezioni di massa.