Renzo Ulivieri, ex tecnico del Napoli ed attuale presidente dell’Assoallenatori, è finito in una polemica per l’esame di Pirlo: a detta di molti, Pirlo avrebbe avuto dei favori, come il breve esame, per finire un percorso in cui tanti ci mettono veramente dei mesi per terminare gli studi.

Di questo e di tanto altro, tra cui Osimhen, ha parlato Ulivieri ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

“Ho sentito molte cose clamorose su Pirlo, il corso a Coverciano e l’esame; vorrei ricordare a tutti che abbiamo un’ottima scuola di allenatori e che alla fine, contano i fatti. Pirlo ha partecipato a tutti i corsi necessari e ha rispettato le regole. Io sono orgoglioso del lavoro dei nostri allenatori e della loro formazione”.

Poi, sul mercato del Napoli, ha aggiunto:

“In questo momento tutte le società hanno dei problemi e devono vendere, ma credo che il Napoli abbia fatto un ottimo investimento per Osimhen: dopo tanti nomi di calciatori molto in là per l’età, gli azzurri hanno speso finalmente per una scommessa, per un giovane, ma che in futuro si potrà rivelare uno dei più forti nel suo ruolo”.