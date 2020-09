Il Barcellona vuole creare problemi a Luis Suarez: nonostante la decisione dell’allenatore, Ronald Koeman, di lasciarlo andare via, il presidente Bartomeu, insieme alla giunta direttiva, stanno facendo di tutto per evitare che Suarez possa decidere di andare a rinforzare una diretta concorrente, come l’Atletico Madrid.

Infatti, nel contratto di Suarez con i blaugrana, c’è una clausola che vieta in caso di risoluzione dell’attaccante uruguayano di firmare con altri top club europei: come riporta l’emittente spagnola Deportes Cuatro, tra i top club a cui il Barcellona avrebbe impedito di firmare con Suarez, inserendolo in una sorta di black list, anche con il Napoli.

In questa lista, oltre ai partenopei, ci sarebbero anche il Real, l’Atletico, il Psg, le due di Manchester, il Bayern e il Liverpool. Comunque vada a finire, la separazione tra Suarez e il Barcellona sarà burrascosa e difficile.