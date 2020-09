Kalidou Koulibaly è stato il tormentone di tutto il mercato del Napoli; ormai, da metà agosto, si parla di un interessamento concreto per KK da parte del Manchester City, ma nonostante le offerte alte per il mercato a cui tutti stanno assistendo, De Laurentiis ha rifiutato tutte le offerte arrivate per il difensore senegalese.

Queste offerte, però, potrebbero non arrivare più; infatti da qualche giorno il club inglese sta guardando a nuovi profili per il mercato, come ha spiegato l’esperto di mercato della Rai Ciro Venerato:

“Guardiola ha deciso, con il club, di mollare la presa su KK e, in questo momento, ha chiesto che arrivi uno tra Gimenez e Koundè del Siviglia. Al momento, dunque, su Koulibaly c’è solo un forte interesse del Psg, ma faccio fatica a pensare che i parigini possano spendere così tanto per il senegalese e al momento, i parigini non hanno fatto nessuna offerta ufficiale. Dunque, è sempre più probabile la permanenza al Napoli”.