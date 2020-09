Bruscolotti: “Koulibaly è il centro del mercato azzurro, solo con la sua cessione si fanno acquisti”

Il volto noto e storico Beppe Bruscolotti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per commentare la situazione in casa Napoli: “Tutto il mercato del Napoli gira intorno a Koulibaly. Determinati acquisti hanno bisogno di una cessione per fare moneta. In questo momento si è fermato un po’ tutto, certi movimenti che sembravano già in dirittura d’arrivo ora sono bloccati. Sono i momenti critici del calciomercato, bisogna aspettare la concretezza”.

Senza Callejon cosa cambia per la difesa? – “Bisognerebbe avere un sostituto con caratteristiche che si avvicinino di molto a quelle dello spagnolo. Con l’arrivo di Osimhen il Napoli cambia a livello tattico. Bisogna trovare un gioco totalmente diverso, questo attaccante ha bisogno di velocità”.

Su Sokratis – “Già guadagna molto ed ha più di trent’anni sono considerazioni che deve fare la società. L’importante è che non venga smantellato l’asse centrale“.