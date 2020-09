Stando a quanto riportato da Tuttosport, il Napoli avrebbe una carta in più rispetto alle altre pretendenti (mezza Serie A più il Rennes) per arrivare a Jeremie Boga. Si tratterebbe di Adam Ounas che potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per arrivare all’esterno offensivo, anche se la dirigenza dei neroverdi ha ribadito di lasciarlo partire solo in caso di offerte economiche irrinunciabili.