Il Napoli si avvicinerà a casa: la nuova sede del ritiro estivo sarà a Castel Di Sangro, uno splendido paesino nel cuore dell’Abruzzo. Dopo la rivelazione del sindaco, anche il presidente della Regione, Marco Marsilio, ha parlato del ritiro estivo degli azzurri nella sua regione. Ecco le sue parole, a Radio Marte:

“L’accordo raggiunto tra il Napoli e l’Abruzzo ha durata di 6 anni, ma può essere rinnovato. Il nostro auspicio è che il Napoli sia soddisfatto delle nostre strutture, che modificheremo u n po’ per via di questo evento. Ad oggi, la Giunta ha pronta la bozza del contratto, ma a giorni pubblicheremo il contratto e aspettiamo l’ufficialità del Napoli. Fatemi esprimere la felicità per la scelta di un topo club italiano di venire in Abruzzo e accettare le nostre strutture: il ritiro partirà il 27-28 agosto, ma non è una certezza. Se il Napoli dovesse giocare la finale di Champions il 23 agosto, l’inizio verrebbe spostato di 3-4 giorni”.

Poi, sulle sorti dell’accordo firmato già con Dimaro, il presidente ha detto:

“Questo non è un problema della Regione. Io mi fido della parola di De Laurentiis e sono sicuro che l’accordo raggiunto sarà rispettato. Inoltre nessuno ha mai parlato di un ritiro diviso prima in Trentino e poi in Abruzzo: fuori dalle date che ho detto prima, il Napoli può fare quello che vuole, ma noi non c’entriamo nulla”.