Queste le parole del presidente Gabriele Gravina prima del match di coppa Italia tra Napoli e Juventus: “Ho sentito poco fa il ministro Spadafora che mi ha preannunciato un grande impegno su questa quarantena soft e credo sia una bella notizia per i dirigenti ma soprattutto per gli appassionati”.

Sugli Europei – “Il fatto che ci seguano in molti testimonia la dimensione del calcio come effetto moltiplicatore di passioni. Oggi dovevamo incontrare la Svizzera negli europei ma ci sarà un altro spettacolo per il calcio italiano”.