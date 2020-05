Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, ha parlato ai microfoni di Canale 8 della possibile ripresa del campionato e delle difficoltà dei controlli. Queste le sue parole:

“Il Napoli deve sottoporre i giocatori a dei controlli continui, parliamo di 140 tamponi da fare a settimana; trovare un numero così grande di tamponi è quasi impossibile. Alcune aziende hanno dovuto rifare il primo bando e nel secondo bando non compariva il prezzo. De Laurentiis vuole avere la garanzia di tutti i tamponi e la sua preoccupazione massima è per la salute dei suoi tesserati: se non viene garantita la totale sicurezza, ripartire sarà impossibile”.