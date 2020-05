Oreste Vigorito, presidente del Benevento, vuole la promozione in Serie A del suo Benevento e l’ha ribadito in un’intervista all’emittente satellitare “Ottochannel”. Queste le sue parole:

“Sulla ripresa del campionato vedo gran confusione. Noi vogliamo delle certezze: si potrà tornare in campo? Quando? Come? Nessuno dà delle risposte su questi argomenti. Così diventa difficile organizzare una ripartenza, anche dal punto di vista economico. Io ho preso tutte le precauzioni per far allenare la squadra ma per ora vanno fatti gli allenamenti individuali. E devo fare dei tamponi ai calciatori per fare una corsetta in un campo? Chi va sul lungomare fa i tamponi? Ormai è tutta una questione politica”.

Poi, sulla promozione della sua squadra, ha detto:

“La classifica virtuale ci vede promossi in Serie A insieme al Crotone. Per quanto riguarda i play-off ogni anno la Lega li organizza, ma non sono indispensabili. E’ vero che se saliranno solo in 2 ci saranno ricorsi, ma il merito va premiato: aritmeticamente ci mancano 8 punti per la Serie A, ma credo che nessuno possa mettere in discussione la nostra supremazia”.