Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Miguel Reina, il padre di Pepe Reina, l’attuale portiere dell’Aston Villa, oltre che ex sia di Napoli sia di Barcellona; nel corso di quest’intervista, il padre del portiere ha parlato della sfida Champions. Queste le sue parole: “Il Barcellona è in piena crisi e sta vivendo delle difficoltà sia dentro il campo, visti i mancati risultati, sia fuori con le polemiche tra società e calciatori. Stimo Setien, ma non credo che farà tornare il grande gioco nei blaugrana poichè, escludendo Messi, non ci sono più i campioni come Xavi, Iniesta, Puyol”.

Successivamente ha parlato della squadra che il figlio tiferà e del rendimento di un altro spagnolo, Fabian Ruiz: “Io sono innamorato di Napoli e della sua squdra, non so dire per quale squadra tiferà Pepe, ma sarà una bella partita, equilibrata e combattuta e credo che gli azzurri ce la possano fare. Adoro Fabian e so che è fortissimo; se io fossi un allenatore, lui sarebbe il titolare fisso”.