Oltre agli squalificati, di martedì il giudice sportivo rende note anche le multe inflitte ai vari club che hanno violato le regole nell’ultimo turno di campionato. Questa volta, è toccato a Roma, Atalanta e Sampdoria: la prima ha ricevuto un ammenda di 13 mila euro per “aver lanciato un bengala nel settore occupato dalla tifoseria avversaria”. La seconda, nella stessa partita della Roma, ha ricevuto un ammenda di 8 mila euro per “aver lanciato sul terreno di giuoco alcuni oggetti di varia natura“. La Samp invece, impegnata a Genova con la Fiorentina, ha ricevuto un ammenda di 6 mila euro per “aver lanciato sul terreno di giuoco tre fumogeni“.