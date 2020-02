“Intervistato da Radio Kiss Kiss Italia, il giornalista Ciccio Marolda si è soffermato sugli ultimi avvenimenti che hanno riguardato il Napoli: “Milik è stato sanzionato per simulazione a seguito di giudizio da parte del giudice sportivo su referto arbitrale, quindi purtroppo non possiamo dire nulla. Per quanto ci provino, nessuno allenatore sarà in grado di rimettere in sesto questa squadra che sembrava aver messo alle spalle i problemi, l’ultima sconfitta in casa con il Lecce ha definitivamente chiuso la stagione”.