La panchina dell’attuale allenatore del Napoli Gennaro Gattuso non è per niente al sicuro e se le prossime settimane non saranno a livello di risultati già per la prossima stagione ci si potrebbe aspettare già il divorzio. Questo è quanto riporta calciomercato.com, il ds Giuntoli e lo stesso presidente Aurelio De Laurentis non sarebbero disposti a tenere in panchina Gattuso per la prossima stagione e hanno già preso contatti con Ivan Juric, attualmente allenatore del Verona, che a grande sorpresa quest’anno ha fatto miracoli con la squadra Veneta facendola risalire dalle parti basse della classifica.