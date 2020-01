Iachini nel postpartita: “Vittoria ottenuta con il cuore! Su Chiesa voglio dire questo”

Al termine del match del San Paolo, che ha visto la Fiorentina trionfare sul Napoli grazie alle reti di Chiesa e Vlahovic, è intervenuto ai microfoni di Dazn, l’allenatore della compagine toscana, Beppe Iachini, nella classica intervista post partita: “Tre partite in una settimana non sono mai facili da gestire, soprattutto se l’ultima è al San Paolo, nel finale infatti i ragazzi erano stremati ma sono riusciti a portare a casa tre punti vitali con il cuore. Stiamo migliorando in aria di rigore, abbiamo tanta vitalità soprattutto nel reparto offensivo ma c’è ancora margine di miglioramento. Il lavoro duro fatto in questi ultimi venti giorni sta dando i propri frutti e siamo sicuri che continuando su questa strada, possiamo veramente impensierire anche le squadre più preparate, proprio come successo oggi. Sono molto contento dell’arrivo di Cutrone, con lui preferisco far giocare anche Chiesa più vicino la porta, in modo che possa rendersi ancora più pericoloso in fase realizzativa“.