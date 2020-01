TOP & FLOP – Il migliore per MN è…

Napoli-Fiorentina finisce per 0 a 2. Altra sconfitta per gli uomini di Gattuso che con il nuovo tecnico hanno totalizzato 3 punti in 5 partite. Un bottino magrissimo che mai nessuno si sarebbe immaginato di questi tempi.

Trovare un migliore in campo è davvero difficile. Salvabile la prova di Ospina un segno di merito va dato a Lorenzo Insigne: unico che dimostra di avere malessere interiore e di cercare fino in fondo di fare risultato.

Situazione difficile in casa Napoli con squadra assente nonostante il cambio in panchina.