German Pezzella, difensore della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Spal:

“Ci voleva questa vittoria, per noi e per il mister. Avevamo bisogno dei 3 punti, nonostante la nostra gara non sia stata molto positiva. Il mister è qui da poco, in ogni allenamento cerchiamo di capire cosa vuole da noi”.