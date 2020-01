Stando a quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, ad assister Verona-Genoa ci sarebbero anche alcuni ossevatori di Chelsea, United e Borussia Dortmund per visionare i due difensori Kumbulla e Rrahmani, obiettivi di mercato del Napoli. Un problema in più per la dirigenza azzurra, che potrebbe ritrovarsi a fare i conti con la concorrenza di altri top club europei.