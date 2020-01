Corbo su Repubblica: “Gattuso fa fatica a leggere le situazioni della partita. Ieri ha fallito sotto un aspetto”

Antonio Corbo, editorialista della Repubblica, nel suo articolo di stamattina va controcorrente rispetto al pensiero di altri opinionisti e colpevolizza Gattuso sotto l’aspetto dei cambi, accusando il tecnico calabrese di agitarsi troppo in panchina e di essere incapace di leggere il momento della partita: secondo il giornalista, ieri andavano inseriti prima Lozano e Llorente sia perchè Callejon e Milik non erano lucidissimi, sia per dare nuova linfa a una squadra che stava chiudendo nella propria metà campo la Lazio.

Nel suo articolo, Corbo ha provato a suggerire anche un passaggio al 4-2-3-1 con Zielinski e Lozano sulle fasce e Insigne alle spalle della prima punta.