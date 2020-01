De Maggio avverte: “Il Napoli in casa sembra tornato ai tempi di Zeman! Ecco cosa manca alla squadra di Gattuso”

Il noto giornalista e direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal per commentare il k.o. subito dagli azzurri nella partita di ieri con l’Inter: “Tre sconfitte consecutive in casa è un dato allarmante pensate, non accadeva dai tempi di Zeman! L’Inter è una squadra forte è vero ma, con la prestazione di ieri, non hai fatto altro che facilitare le cose ai nerazzurri. Le cose stanno cambiando ma a questa squadra manca un po’ di serenità ed è quella che dovrà saper trasmettere Gattuso e al più presto perchè le prossime partite degli azzurri, saranno una più insidiosa dell’altra“