Sky – Calciomercato Napoli, pronta la doppia operazione con il Verona! Le ultime su Mertens

Il giornalista Sky, Fabrizio Romano, è intervenuto nel corso Marte Sport Live parlando delle ultime sul mercato del Napoli:

“Il Napoli, entro oggi, ha intenzione di chiudere due operazioni: Amrabat e Rrahmani. Lo scambio Llorente-Politano, invece, è in stand-by. I due giocatori hanno rallentato il discorso, e vedremo se si riprenderà nei prossimi giorni. Riguardo Mertens, l’interesse dell’Inter è quello più forte. A gennaio non si muoverà da Napoli per volontà e clausola inserita da ADL. Quindi, il discorso verrà ripreso a giugno”.