Chiariello: “Azzurri irriconoscibili! Lazio-Napoli? Questo il mio pronostico”

Il noto giornalista di fede azzurra, Umberto Chiariello, è intervenuto a Radio Punto Nuovo per fare il punto sul Napoli e, in generale, sulla giornata di Serie A appena trascorsa: “La Lazio avrà vita facile contro gli azzurri la prossima settimana. La squadra di Gattuso è irriconoscibile senza il minimo equilibrio. La squadra di Conte ieri ne ha evidenziati tutti i limiti infatti, pur non essendo famosa per il suo gioco propositivo, i nerazzurri sono riusciti a bucare per ben tre volte Meret. La sfida è chiara, è una corsa a due tra Juventus e Inter per lo scudetto mentre, nelle zone basse della classifica, vedo sfavorita la Spal e con il Genoa che proverà a ripartire dalla rocambolesca vittoria di domenica con il Sassuolo.

Sarà un mese di gennaio infuocato alla fine del quale si potranno iniziare a tirare le prime somme. Occhio al Napoli, se dovesse continuare con questo trend negativo, farebbe bene a guardare chi ha dietro piuttosto di chi è d’avanti“.