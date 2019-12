TMW – Fedele: “Al Napoli serve un regista pronto per la Serie A. Su Mertens e Callejon dico questo”

Ai microfoni di TMW, Enrico Fedele, direttore sportivo, ha parlato della situazione del nostro campionato e ha espresso un parere sul mercato che il Napoli si accinge a fare a gennaio. Questo uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Come regista prenderei un calciatore che è già stato in Italia: a me piace molto Paredes e credo che potrebbe essere una buona soluzione. Non dimentichiamoci che gli azzurri hanno quasi bloccato Amrabat per l’anno prossimo, per cui non bisogna spendere molto per il regista, dato che per l’anno prossimo ne arriverà un altro: occorre solo trovare una soluzione per 6 mesi. Inoltre gli azzurri hanno bisogno di un terzino sinistro e m’incuriosisce molto l’idea di Ricardo Rodriguez, mentre credo che in uscita andrà via Tonelli“.

Infine, parlando di Mertens, Callejon e Politano, ha detto:

“Bisogna aspettare le decisioni di Callejon e Mertens, ma gli azzurri hanno finito un ciclo e rinnovare con questi due calciatori a 4 milioni è controproducente. Politano potrebbe fare il Suso dei partenopei, ma il suo acquisto è totalmente inutile”.