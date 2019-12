GDS – Il Napoli potrebbe effettuare un clamoroso scambio con la Juve: questi i giocatori coinvolti!

Sarà un mercato di gennaio movimentato per il Napoli: il ds Giuntoli è già all’opera per rinforzare la rosa e i profili che si stanno ricercando sono quelli di un regista e di un terzino.

Per quanto riguarda la situazione sulle fasce esterne, uno dei calciatori in uscita è Hysaj, destinato all’addio già in estate, ma che è rimasto poichè nessuna squadra aveva soddisfatto le richieste avanzate da De Laurentiis; usato con il contagocce da Ancelotti, con Gattuso ha giocato nel secondo tempo contro il Sassuolo, ma anche il tecnico calabrese sembrerebbe averlo messo indietro nelle gerarchie. Ma il suo futuro potrebbe essere in Italia: infatti, la Gazzetta dello Sport ha lanciato una clamorosa indiscrezione di calciomercato, scrivendo di uno scambio tra Napoli e Juve che riguarderebbe lo stesso Hysaj e il bianconero De Sciglio: se questo scambio avvenisse, l’albanese ritroverebbe sotto la Mole il suo maestro Sarri, che lo ha allenato già ad Empoli e a Napoli, ed in cambio De Sciglio farebbe il percorso opposto con la speranza di giocare di più, visti i pochi minuti raccolti in stagione.