CDM – Giuntoli bloccò Lobotka nel 2018: una persona si oppose all’arrivo dello slovacco

Per il Napoli si avvicina il primo colpo invernale: infatti, è in dirittura d’arrivo la trattativa per l’approdo in azzurro di Lobotka, destinato ad essere il play basso del 4-3-3 di Gattuso.

Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, il nome di Lobotka era già da un pò di tempo nell’orbita degli azzurri e Giuntoli aveva già bloccato il suo acquisto nell’estate del 2018, consigliato dal capitano Hamsik, grande sponsor del suo compagno di Nazionale: a bloccare, però, l’approdo dello slovacco fu Carlo Ancelotti, che rifiutò l’attuale centrocampista del Celta Vigo per sostituire Jorginho e scelse di puntare su Diawara ed Hamsik come registi del 4-3-3, prima di passare al 4-4-2 che ha accompagnato l’attuale mister dell’Everton fino alla fine della sua avventura partenopea.