Sconcerti su Ancelotti: “Va dove può e non dove vuole, a Napoli è stato male”

Durante il programma Maracanà, in onda sulle frequenze di TMW Radio, ha rilasciato alcune dichiarazioni il direttore Mario Sconcerti che non ha perso occasione di commentare le notizie relative alla prossima tappa di Ancelotti all’Everton: “Ha ripreso a lavorare, ha preferito questo piuttosto che rimanere sotto il colpo del Napoli. Viene da due esoneri consecutivi, arrivano dei momenti in cui non puoi più scegliere ma devi andare dove puoi e non dove vuoi. E’ rimasto molto male a Napoli e questo gli è servito per riprendere subito il mare”.