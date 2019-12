Viviano su Meret: “Nazionale? Tra lui e Gollini c’è una differenza fondamentale”

Il portiere, Emiliano Viviano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Soccermagazine.it sulle convocazioni agli Europei, precisando nel suo ruolo chi vedrebbe meglio: “Meret o Gollini? Mah, chi la spunterà non lo so. Secondo me stanno facendo tutti e due cose da Dio, è ovvio che Meret da un certo punto di vista è avvantaggiato perché ha giocato in Europa, sono due anni che è a Napoli. L’Atalanta si sta affacciando adesso alla Champions League e sicuramente Napoli è una piazza più importante di Bergamo, però io penso che per il ruolo di terzo portiere Mancini deciderà non solo per il rendimento, ma anche in base ad altre cose”.