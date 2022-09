Primavera, domani l’esordio in Youth League con il Liverpool! I convocati

Così come i grandi di Spalletti, domani anche la Primavera del Napoli esordirà nella competizione continentale. Il girone della cosiddetta Youth League è lo stesso di quello della Champions. Di conseguenza, i ragazzi di mister Frustalupi se la vedranno con il Liverpool alle ore 14 al Piccolo di Cercola.

Sarà un impegno molto difficile per gli azzurrini, i quali non hanno iniziato bene la propria stagione. Reduci dalla sconfitta in casa del Frosinone, il Liverpool sembra insuperabile ma ciò che caratterizza la squadra è la tendenza a non mollare mai.

Questi i convocati: Acampa, Barba, Boffelli, D’Avino, De Pasquale, Giannini, Gioielli, Iaccarino, Lamine, Lettera, Lorusso, Marchisano, Marranzino, Mazzone, Nosegbe, Obaretin, Pesce, Pontillo, Russo, Sahli, Spavone, Turi.

Nessuna assenza oltre all’infortunato Hysaj. Presente il nuovo arrivato Lamine.