Verso Napoli-Liverpool, Spalletti si affida al calore dei napoletani! Le parole

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla viglia di Napoli-Liverpool, debutto nei gironi di Champions League. Tra gli altri temi, il tecnico si è soffermato sul calore dei tifosi azzurri, i quali saranno fondamentali nel corso del match di domani. Il Maradona sarà infatti stracolmo, riempito da più di 50.000 fan.

Spalletti ha detto a riguardo: “Noi sappiamo della passione dei tifosi, l’urlo The Champions domani lo sentiranno anche da Anfield. Il pubblico del Maradona farà vedere l’attaccamento ai propri colori. Noi dovremo avere polmoni grandi quando gli avversari non ci faranno respirare e testa per restare lucidi.”

