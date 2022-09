Spalletti sui dubbi dell’infermeria: “Ecco come stanno Lozano e Osimhen!”

Luciano Spalletti sta preparando il suo Napoli al match di domani contro il Liverpool in Champions League. Oggi, il tecnico toscano ha spiegato in conferenza le situazioni di Hirving Lozano e Victor Osimhen. I due infatti sono in dubbio per il debutto in Europa visti dei problemi fisici.

Ecco quanto spiegato dall’allenatore del Napoli: “Lozano è a disposizione, ha fatto tutto l’allenamento. Osimhen ieri aveva questo fastidio ed oggi ha fatto lavoro differenziato. Forse domani mattina sarà col gruppo e, se la risposta sarà positiva come oggi nel passaggio intermedio, proverà a calciare, a fare qualcosa di più forte e se sarà in condizione potrà giocare.”

