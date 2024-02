Mazzarri vs Garcia, dati sconcertanti: i numeri favoriscono il francese!

Dopo l’addio a Spalletti e a seguito di una lunga selezione, Aurelio De Laurentiis questa estate ha scelto di portare sulla panchina del Napoli Rudi Garcia, ex tecnico della Roma. Sono bastati però pochi mesi al patron azzurro per fare dietro front ed esonerare il francese, decisive le prestazioni altalenanti della squadra fino alla sconfitta casalinga contro l’Empoli. Il suo sostituto è stato Walter Mazzarri, già ex Napoli e allenatore di esperienza, che a molti è sembrato potesse riportare il club a lottare per i primi posti della classifica. A pochi mesi dal suo arrivo, le cose sono invece peggiorate. Ecco i dati:

Al momento dell’esonero, Garcia era al quarto posto in classifica, mentre con Mazzarri il Napoli è attualmente decimo. Pareggiando Garcia per numero di partite sulla panchina partenopea (12), Mazzarri ha ottenuto solamente 15 punti, 21 quelli con Garcia. Un altro assurdo dato è quello dei gol segnati, nelle prime 12 di campionato sono stati infatti 24, dalla tredicesima in poi solo 9.

Gestione dunque negativa quella di Mazzarri, con la sua panchina che ora traballa: sarà probabilmente decisiva la prestazione della squadra in Champions League contro il Barcellona di Xavi.