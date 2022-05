Regna la parità all’intervallo della finale di Europa League tra Eintracht di Francoforte e i Rangers di Glasgow. Dopo i primi 45 minuti è 0-0 a Siviglia con i tedeschi, favoritissimi, che hanno calciato più volte verso la porta, non senza esporsi ai guizzi degli avversari in ripartenza e non. Match che dunque resta molto teso nonostante alla vigilia si prevedeva un dominio della squadra che tra le altre ha eliminato anche il Barcellona.