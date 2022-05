La rivista Onze Mondial ha pubblicato l’intervista integrale realizzata in questo mese a Kalidou Koulibaly. Di seguito le dichiarazioni del K2:

Se qualcuno viene da te e dice: “Sono razzista, non mi piacciono i neri”. Quale sarebbe la tua reazione? Dipende. Dentro ribollirò perché è qualcosa che non accetto, che voglio combattere. La mia educazione, i miei genitori e i miei amici mi fanno reagire in modo diverso. Cercherò di riportare questa persona da me. Per cominciare, cercherò di capire perché è razzista. Se sei razzista, hai una motivazione, non puoi odiare una persona per niente. Allora proverò a ragionare con lui. Dopo, se vedo che è una causa persa, gli dirò: “Vai per la tua strada, io vado per la mia strada”. La mia idea principale è cercare di capire prima le persone. Io, cerco costantemente di portare amore alle persone. La mia educazione è questa, io sono così. Amo tutti, sono tollerante con tutti. Alla fine ognuno fa quello che vuole. Il razzismo è un flagello, è qualcosa che dobbiamo combattere! E oggi sta diventando un tabù, è questo che mi infastidisce di più!.

Come mantieni la calma di fronte a una persona razzista? Sono una persona famosa, non posso impazzire per una cosa del genere. Devi mantenere la calma, come in una partita, io mantengo la calma quando certe cose non vanno come vorrei. Mantengo anche la calma nella vita, mi controllo. Per la mia famiglia, i miei genitori, cerco di essere molto tranquillo, tollerante e rispettosa con tutti. È vero che essere insultato così fa male! Ma prima devi mantenere la calma. Dopo, sono un essere umano come tutti gli altri, a volte posso avere problemi a controllarmi. Cerco di capire le persone e di non rispondere alle provocazioni. All’inizio, vedo cose del genere. Per il resto, tutto dipende da come vanno le cose.

Perché dici che il razzismo è diventato un tabù? È un tabù perché ci sono tante campagne, tanti movimenti, ma le persone continuano. Nonostante le operazioni, nonostante le cose fatte! Qualche settimana fa abbiamo fatto un’operazione con la Serie A, abbiamo fatto un bel video dove si combatte la discriminazione e il razzismo. Partecipare a queste operazioni mi rende molto felice. E nonostante tutto, il razzismo è ancora troppo presente nella società e negli stadi. È triste. Fa male essere insultato dalle persone solo perché sei nero. Per me siamo tutti uguali, tutti abbiamo il diritto di giocare a calcio, tutti abbiamo il diritto di far sognare i nostri tifosi. Quando vedi che alcuni ragazzi preferiscono insultare gli altri invece di sostenere la loro squadra, è grave lo stesso. Sì, negli stadi ci sono insulti, ma lì arrivano fino al razzismo gridando “Negro di m***a”, che mi fa impazzire e mi infastidisce. Queste sono cose che dobbiamo continuare a combattere, ci devono essere ancora più misure come nel caso dell’Inghilterra.

Siamo nel 2022, stai finendo la tua dodicesima stagione professionale e il razzismo è ancora un tema ricorrente. Questo è molto serio. Siamo nel 2022 e c’è ancora molto razzismo. Voglio chiarire che il razzismo è multiplo. C’è razzismo contro il colore della pelle, ma c’è anche razzismo contro la terra, per esempio. Se alcuni non sono razzisti contro i neri, saranno razzisti contro i napoletani. In molti stadi abbiamo tante cori contro i napoletani. Esistono diverse forme di razzismo e, ancora una volta, dobbiamo combatterle tutte. Le persone devono capire che siamo tutti uguali, siamo tutti esseri umani. Sono solo la personalità e il carattere delle persone che cambiano. Sai perché mi piace il Napoli, è perché la gente è tollerante. Amano davvero gli stranieri. Sono entrato come una persona di colore tra virgolette, ma non ho avuto problemi, le persone mi ammirano, Sono molto popolare qui. E li amo anche io. Questi sono segnali positivi per il futuro.

Hai mai pensato a “soluzioni miracolose”? Pensando, sì e no, perché cerco di fare il mio lavoro nel miglior modo possibile. Poiché mi sono impegnato sul tema con lo “Stampa”, cioè la stampa, cerchiamo di agire, di combattere questo flagello. E una delle cose che ho fatto è stata andare a scuola. Il razzismo parte da lì, parte dall’educazione, bisogna vedere come sono cresciute le persone. Quello che ho notato a Napoli è che la maggior parte delle persone non è mai stata con persone di colore. Si sono sempre tenuti per se stessi. Da lì, si dicono che incontrare una persona di colore è strano tra virgolette perché non si sono mai confrontati con persone diverse. Anche se non è affatto strano, è normale. Sono cresciuto in Francia, misto. Vivevo in un quartiere e il mio migliore amico era turco, ero sempre con lui. Ancora oggi vado spesso a casa sua. All’epoca non bussai nemmeno per entrare in casa sua. Sono cresciuto in quello, nel mix. Per noi è più facile accettare la differenza. “Come si diventa razzisti? È nell’educazione, quando vedi gli adulti intorno a te che sono razzisti, i piccoli automaticamente pensano di avere ragione. Quindi fanno lo stesso. Tutti abbiamo avuto esempi quando eravamo giovani: i nostri genitori oi nostri fratelli e sorelle. E se queste persone sono razziste, tendi necessariamente a farlo. Mentre se incontri costantemente persone tolleranti, nella diversità, nella condivisione, diventi così. La mia educazione è avvenuta in questo modo. Mia madre era tollerante, capiva sempre gli altri, non negava mai. Ecco perché oggi sono così, accetto tutti, tutte le religioni. Io sono di fede musulmana e ho amici cristiani ed ebrei, andiamo molto d’accordo. Questo è ciò che è bello. Dopo, ognuno ha la propria religione. Io, io sono un musulmano, faccio il Ramadan, le persone capiscono. A Napoli faccio il Ramadan tutti i giorni e non ci sono problemi. Le persone accettano, sono anche esigenti, fanno domande: “Come fai? “, ” Come succede ? “, “Ti senti bene? “. Mi rende felice, mostra che le persone si stanno aprendo. Sono totalmente aperto, quindi vado anche da loro. Mi fa venire ancora più voglia di andare da loro, di camminare verso di loro, di condividere tante cose con loro. Penso che questa sia la strada da intraprendere per andare verso un mondo migliore. Sono totalmente aperto, quindi vado anche da loro. Mi fa venire ancora più voglia di andare da loro, di camminare verso di loro, di condividere tante cose con loro. Penso che questa sia la strada da intraprendere per andare verso un mondo migliore. Sono totalmente aperto, quindi vado anche da loro. Mi fa venire ancora più voglia di andare da loro, di camminare verso di loro, di condividere tante cose con loro. Penso che questa sia la strada da intraprendere per andare verso un mondo migliore.

Sei stato ancora una volta vittima di razzismo a Bergamo il 4 aprile. Come ti senti quando torni a casa dopo un evento del genere? È strano. All’inizio pensi di essere da biasimare. Dici a te stesso: “Forse gli ho fatto qualcosa, forse non hanno apprezzato un mio gesto”, le prime volte ti senti proprio in colpa. Ma con l’esperienza, sai che non sei affatto in colpa. La gente e ‘stupida. Questi razzisti sono di nuovo davvero stupidi. Quindi non devi pensare che sei tu ad essere colpevole, sono davvero loro che sbagliano ogni volta. E tu, l’hai denunciato e lo denunci. E oggi non è comune denunciare il razzismo perché le persone hanno paura di essere prese per vittime (Taglia). È vero, siamo vittime. Ma non sono una vittima fino alla fine perché attacco il razzismo, voglio combattere il razzismo, non rinuncerò mai a questa lotta. Non sarò una vittima e aspetterò che succeda qualcosa. Voglio sradicare il razzismo, voglio andare avanti, andare contro il razzismo! Ecco come dovrebbe essere affrontato l’argomento. Questo è ciò che voglio instillare nei miei figli. Quando torno a casa e vedo mio figlio che parla italiano e francese, sono orgoglioso. È napoletano, francese, senegalese, sono molto contento della sua formazione. Voglio che continui a tendere a questo e lo capisce. Quando è in Francia vuole tornare al Napoli, quando è al Napoli vuole andare in Francia o in Senegal. Parla tutte le lingue con i suoi amici, traduce, si apre. Voglio che sia una persona così, aperta a tutte le culture ea tutti i tipi di persone. Voglio sradicare il razzismo, voglio andare avanti, andare contro il razzismo! Ecco come dovrebbe essere affrontato l’argomento. Questo è ciò che voglio instillare nei miei figli. Quando torno a casa e vedo mio figlio che parla italiano e francese, sono orgoglioso. È napoletano, francese, senegalese, sono molto contento della sua formazione. Voglio che continui a tendere a questo e lo capisce. Quando è in Francia vuole tornare al Napoli, quando è al Napoli vuole andare in Francia o in Senegal. Parla tutte le lingue con i suoi amici, traduce, si apre. Voglio che sia una persona così, aperta a tutte le culture ea tutti i tipi di persone. Voglio sradicare il razzismo, voglio andare avanti, andare contro il razzismo! Ecco come dovrebbe essere affrontato l’argomento. Questo è ciò che voglio instillare nei miei figli. Quando torno a casa e vedo mio figlio che parla italiano e francese, sono orgoglioso. È napoletano, francese, senegalese, sono molto contento della sua formazione. Voglio che continui a tendere a questo e lo capisce. Quando è in Francia vuole tornare al Napoli, quando è al Napoli vuole andare in Francia o in Senegal. Parla tutte le lingue con i suoi amici, traduce, si apre. Voglio che sia una persona così, aperta a tutte le culture ea tutti i tipi di persone. Quando torno a casa e vedo mio figlio che parla italiano e francese, sono orgoglioso. È napoletano, francese, senegalese, sono molto contento della sua formazione. Voglio che continui a tendere a questo e lo capisce. Quando è in Francia vuole tornare al Napoli, quando è al Napoli vuole andare in Francia o in Senegal. Parla tutte le lingue con i suoi amici, traduce, si apre. Voglio che sia una persona così, aperta a tutte le culture ea tutti i tipi di persone. Quando torno a casa e vedo mio figlio che parla italiano e francese, sono orgoglioso. È napoletano, francese, senegalese, sono molto contento della sua formazione. Voglio che continui a tendere a questo e lo capisce. Quando è in Francia vuole tornare al Napoli, quando è al Napoli vuole andare in Francia o in Senegal. Parla tutte le lingue con i suoi amici, traduce, si apre. Voglio che sia una persona così, aperta a tutte le culture ea tutti i tipi di persone. Parla tutte le lingue con i suoi amici, traduce, si apre. Voglio che sia una persona così, aperta a tutte le culture ea tutti i tipi di persone. Parla tutte le lingue con i suoi amici, traduce, si apre. Voglio che sia una persona così, aperta a tutte le culture ea tutti i tipi di persone”.

Sei un calciatore professionista, sei un privilegiato. Ma questo flagello colpisce la società nel suo insieme. Per le persone meno esposte, deve essere ancora più difficile conviverci, giusto? È certo! L’ho sempre detto: sono un privilegiato. Ho già fatto un intervento all’interno di un’associazione che aiuta gli immigrati a Napoli. Ci sono molte persone di origine africana in questo collettivo. Questa associazione aiuta gli immigrati a integrarsi in Italia, li aiuta a leggere, a scrivere, a fare tutto. Avevo fatto loro il seguente discorso: razzismo e discriminazione, li combatto per me ma anche e soprattutto per te! Perché sono queste persone, le più povere, a soffrire di più. Queste persone meno esposte, meno ascoltate, hanno bisogno di ancora più aiuto. E se io, nella mia posizione, non parlo, queste persone non saranno mai ascoltate. Ecco perché ho sempre detto che devo partecipare attivamente a questa lotta per queste persone (si interrompe). Non lo so, forse in quel momento, i miei genitori soffrivano di razzismo. Non abbiamo mai avuto l’opportunità di discuterne. Ma io, questo è quello che voglio contrastare! Voglio che il razzismo scompaia dalla società e non solo nel calcio. Ho molti amici di diverse origini – senegalesi, turchi, nordafricani – che hanno sofferto di razzismo. Voglio che questo flagello lasci il nostro mondo, un mondo senza razzismo è un mondo più bello. Sono sicuro che se persevererò in questa lotta, queste persone saranno ascoltate di più.

Quando vedi il punteggio di Marine Le Pen alle elezioni presidenziali, cosa ti ispira? È preoccupante perché è estremo, lei rappresenta l’estrema destra. Per me, qualsiasi cosa estrema è pericolosa. L’estrema destra dà voce e parola al razzismo. Quando vedi così tante persone votare per lei, mi rattrista. Dopo, ognuno ha le proprie idee. Ha anche altre idee anche se penso che il suo partito politico sia essenzialmente basato sul razzismo. E fa male vedere tutte queste persone che la supportano. anch’io sono francese. E fa male che persone così non accettino che sono francese. Fa male vedere così tante persone votare per lei, ma penso che così tante persone votino per lei perché vogliono il cambiamento. Ma non è questo cambiamento che porterà soluzioni alla Francia.

Come ci si sente ad essere campione d’Africa?

(Sorride) È un grande orgoglio! Un grande orgoglio perché siamo la prima generazione senegalese ad essere campione d’Africa. E questo, stavamo aspettando da molto, molto tempo, soprattutto con le generazioni passate e i grandi giocatori che abbiamo avuto, non siamo riusciti a vincerlo. Ed essere il primo a vincerlo e soprattutto il primo ad alzarlo è qualcosa di eccezionale e straordinario. Sono sempre orgoglioso, i miei genitori sono orgogliosi. non me ne rendo nemmeno conto. Ho ancora amici che mi dicono: “Sai che hai vinto la Coppa d’Africa”. Io rispondo: “Sì, lo so, ora si va avanti”. E mi dicono: “No, non hai capito, sei il primo per sempre! È incredibile quello che hai fatto”. Come concorrente, voglio vincere altri trofei.

Edouard Mendy ha dichiarato: “Vincere la CAN è 10 volte più forte della Champions League”. Questa frase ha suscitato molto dibattito. Qual è la tua opinione sull’argomento?

Non capiscono, perché non l’hanno sperimentato. Devi viverlo per capire. Vincere un titolo con il tuo paese, la tua patria, per milioni di persone che ti seguono, è indescrivibile. Durante il nostro viaggio, il paese si è fermato per noi. È difficile fermare un intero paese. Quando l’intero Paese si ferma a guardare la finale, ea fine partita, vede i colori della bandiera sul tetto del continente africano, è qualcosa di eccezionale. Edoardo ha ragione. Vinci qualcosa in club, puoi farlo con più club, d’altra parte, vinci un trofeo con la tua nazionale, puoi farlo solo con la tua selezione. Sentire la forza e il fervore del Paese quando siamo tornati in Senegal è stato magico. Non l’avevo mai sperimentato. Di tanto in tanto, Chiudo gli occhi e ripenso a quelle migliaia di persone che erano lì, correndo dietro il nostro autobus, perdo le parole. Abbiamo fatto 7 o 8 ore di bus per arrivare al palazzo presidenziale, è stato faticoso ma allo stesso tempo brillante e magnifico. Non credo sia qualcosa che non sperimenterò di nuovo a breve.

uali sono le aree di miglioramento del calcio africano?

Penso che possiamo migliorare su molti aspetti. Stiamo facendo un grande sforzo in termini di infrastrutture. Lo abbiamo visto con il nuovo stadio in Senegal. Vediamo che diversi paesi africani stanno costruendo nuovi stadi. È positivo. Possiamo migliorare la professionalizzazione degli arbitri. Sta migliorando sempre di più, ma possiamo ancora fare di meglio. Un’altra cosa molto importante: l’Africa ha bisogno di ancora più rispetto! Lo scorso dicembre abbiamo avuto molti dibattiti intorno alla CAN e ai club che non volevano rilasciare i loro giocatori. Bisogna essere rispettati da tutti perché l’Africa è un continente molto importante, uno dei più grandi al mondo. La gente lo dimentica troppo spesso. Ci sono molti paesi, 53 o 54 in Africa. Quando vedi che ci sono solo 5 qualificati per la Coppa del Mondo, non lo trovo normale. Mi fa male, dimostra che è un continente che non viene rispettato. Su 54 paesi, ci sono almeno 10 paesi che meritano e hanno il livello per partecipare alla Coppa del Mondo. Quando vedi che siamo solo 5 nazioni e che dobbiamo lottare fino alla fine per andare al Mondiale, lo trovo incoerente. Tanto più che alcuni continenti sono privilegiati a questo livello. Dobbiamo lavorare su questi assi in Africa. Spero che verranno fatti degli sforzi. Spero che vengano fatte anche richieste. Dobbiamo anche rispettarci. È quando ci rispettiamo a vicenda che le persone ci rispetteranno. La gente deve capire che il calcio africano è un calcio molto, molto importante. Vinci un CAN o trofei in Africa,

Quando si parla di Africa si sente spesso la stessa cosa: clima difficile, prato mediocre, arbitraggi catastrofici, cattiva organizzazione, non è fastidioso? È noioso ! E anche noi, tra noi, dobbiamo essere più tolleranti. Quando si sente: “organizzazione scadente”. Chi parla dell’organizzazione secondo te? Non siamo gli europei che vengono, siamo noi, tra i paesi africani, diciamo: “L’organizzazione di questo paese è stata gestita male” oppure “il CAN è stato fatto male”. Diciamo questo genere di cose ai nostri cari. E dopo, si intensifica e la gente dirà: “Il CAN è mancato perché questo Paese si è lamentato di questo e di quello”. Sta a noi mostrare qualcos’altro. Successivamente, spetta ai paesi organizzatori fare le cose bene. Non possiamo permetterci che si parli male dell’Africa. È organizzando bene le cose, facendo le cose bene e dimostrando che stiamo facendo grandi sforzi che le cose andranno meglio, che avremo un’immagine migliore e che andremo avanti. In Camerun, un grande sforzo è stato fatto a livello dei prati. Abbiamo ancora visto prati di qualità. Tra il primo CAN che ho realizzato e oggi, non c’è immagine. Anche se devo confrontare le qualifiche, posso dirvi che ci sono stati dei progressi. Ma possiamo ancora andare avanti, dobbiamo continuare a impegnarci. Dobbiamo smetterla di dire che l’Africa organizza male le sue gare o che gli arbitri sono corrotti (taglia). Devi davvero aiutare gli arbitri. Penso che non siano aiutati. Siamo sempre lì per criticarli. Penso che abbiano un complesso di inferiorità. Dicono a se stessi: “vengono dall’Europa e ci giudicano in modo diverso”. Io, che sia un arbitro europeo o africano, la vedo allo stesso modo, non la prendo in alto. Questo è ciò che tutti devono capire, dopotutto siamo sulla stessa barca. Se parliamo male di loro, parleranno male anche di noi. E il problema è che il potere di parola dei giocatori è maggiore di quello degli arbitri. Dobbiamo aiutarci a vicenda e andare avanti perché è per il bene dell’Africa.

Vedere un Paese africano alzare la Coppa del Mondo, è possibile?

(Il suo viso si illumina) Questo è il mio sogno, questo è il mio sogno! Vedere un paese africano sollevare la Coppa del Mondo sarebbe meraviglioso. Spero che sarà il Senegal, spero che saremo noi (sorride). Sarebbe qualcosa di grosso. E penso che sarebbe meritato, c’è così tanto talento in Africa, così tanti buoni giocatori, così tante buone nazioni. Sarebbe la logica conseguenza per un Paese africano vincere la Coppa del Mondo.

Il giocatore africano è sottovalutato?

Credo di si. Vediamo che il giudizio si basa su quello, sulla tua nazionale. Quando giochi in una selezione europea, la gente pensa direttamente che sei migliore, perché giochi necessariamente all’interno di una nazione europea, quindi superiore a una nazione africana. Quando fai parte di una squadra africana, sei già una o due tacche sotto secondo le persone. È un peccato pensarlo perché è totalmente falso. Vediamo i grandi giocatori che giocano nelle nazionali africane come Sadio Mané, Mohamed Salah, Naby Keïta, Edouard Mendy. Hanno tutti vinto la Champions League. Non devono vergognarsi di fronte a nessuno. Questi sono giocatori che sono tra i migliori al mondo. Non dovrebbe essere un freno giocare per una selezione africana. La gente deve mettersi in testa che l’africano è davvero un giocatore di talento, un giocatore che merita davvero il suo rispetto. Tutti devono rispettare il calcio africano, e noi africani, i primi.

Mi metto nella scatola perché anch’io ne faccio parte. Sono arrivato in ritardo, sono entrato in nazionale senegalese a 24 anni quando già un anno o due prima mi era stato chiesto. È vero che è una riflessione da avere, tutti vogliono giocare per le selezioni nazionali francesi. Ma poi, quando ti accorgi di aver perso tempo, ti mordi le dita. Personalmente, mi sono davvero morso le dita. Sapevo che il Senegal poteva darmi la possibilità di giocare a livello internazionale e, nonostante ciò, ho aspettato due anni. E due anni, sono una trentina di partite. Non ho potuto giocare per 30 partite con la mia nazionale e ancora oggi mi sto mordendo le dita. Nella mia testa non mi dicevo: “Voglio assolutamente la Francia”, tutt’altro, la mia scelta non è stata fatta così. Volevo davvero pensare attentamente e fare la scelta giusta al momento giusto. I miei genitori mi hanno aiutato molto a quel livello, mi hanno detto di essere paziente, di aspettare, di pensare attentamente a quello che volevo, di soppesare i pro ei contro. Sapevo e so che in fondo volevano che scegliessi il Senegal. Non mi hanno mai spinto, non mi hanno mai detto: “Vai a giocare per il Senegal”. Mi hanno sempre detto di fare le mie scelte e che mi avrebbero supportato in ogni caso. Quando ho scelto il Senegal, ho visto brillare gli occhi dei miei genitori. E ho capito subito di aver fatto la scelta giusta. So di aver fatto la scelta giusta, quando vado alla selezione, entro in famiglia, vedo solo fratelli. Ti senti subito come se fossi lì da anni quando sei appena arrivato. Conoscevo metà dei giocatori perché avevo già giocato contro di loro o con loro. Dopo, quando vedi pasti con piatti senegalesi, mangi cose a cui sei abituato, mangi piatti della tua vita quotidiana a casa con i tuoi genitori, ti senti subito a casa. Finché non hai sperimentato questo, non capisci. E quindi è difficile scegliere. Capisco che alcuni potrebbero aspettare. Ma io, se posso dare loro un consiglio, è: “Fai la tua scelta, fai la tua scelta il prima possibile e non rimpiangere nulla”. È più facile dirlo oggi per me perché ho fatto la mia scelta. Ma è un consiglio che continuerò a ripetere perché è così importante giocare in nazionale. Giocare per una squadra in cui puoi dare il 100% di te stesso, non c’è niente di più bello, quindi devi provarci sia con la squadra della Francia che con il tuo paese di origine.

Il giocatore dell’OM Boubacar Kamara dovrebbe unirsi a te presto. Questa è una buona notizia per il Senegal, immagino?

A quanto pare (sorride). Non lo conosco personalmente. Conosco solo il giocatore. È un ottimo giocatore che gioca all’OM. Ha un grande potenziale, spero che farà una grande carriera. Di lui ho già parlato due volte con l’allenatore. È un profilo che ha molto interessato l’allenatore. Ora tocca all’allenatore fare le sue scelte. Tutto quello che posso dirti è che è una buona notizia per il calcio africano e senegalese, perché è un giocatore di grande talento e di alta qualità. Dovremo vedere con noi il suo adattamento, ma adattarsi ai giocatori senegalesi non è difficile. Va bene, ne sono molto contento. So che l’allenatore vuole anche promuovere il campionato locale, guarda con attenzione i giocatori che giocano in Senegal. È bello trovare diversità nella selezione con giocatori di origine senegalese ma anche senegalesi nati sul territorio senegalese. Finché il giocatore viene e dà il 100% per i colori del Paese, mi rende felice perché può solo essere utile.

Se avessi aspettato un po’ di più, oggi saresti un titolare nella squadra francese…

Sono bravo da titolare con la squadra del Senegal (sorride). È un dibattito che ha fatto molto parlare. Molti media ne hanno parlato, soprattutto dopo un intervento di Didier Deschamps che aveva parlato di me dicendo che mi stava seguendo quando già giocavo per il Senegal. Mi ha reso felice, dimostra che un giocatore che sceglie una selezione africana ha anche il livello per giocare per la Francia. La Francia poi ha vinto il Mondiale, sono felice per la Francia perché sono anche francese. Ho fatto una scelta che è davvero la scelta del cuore, una scelta approvata dalla mia famiglia e dai miei amici, sono molto felice così. Io, poi ho vinto il CAN. Sono il primo senegalese a revocare la CAN, quindi non c’è nulla di cui pentirsi oggi.

Arkadiusz Milik ha indicato nelle nostre colonne che eri il miglior difensore del mondo. Sei d’accordo ?

(Sorride) Non sono d’accordo con nessuno su questo. Le persone danno la loro opinione e io cerco di dare il meglio di me in campo. Cerco di fare il mio lavoro al meglio, cerco di essere uno dei migliori difensori del mondo. È vero, è un obiettivo per me. Lo tengo in un angolo della testa, devo esibirmi al meglio ogni volta che indosso la maglia. Do tutto per essere uno dei migliori. So che ci sono molti difensori di talento. Cerco di far parte di questa piccola lista. È qualcosa di difficile, richiede domande quotidiane. Mi interrogo ogni giorno. Mi piace ascoltare i giovani, mi piace ascoltare gli anziani. Adesso sono uno dei più anziani. Credo che anche i giovani che arrivano siano capaci di consigliarti e di portarti cose. E cerco di restituirli in campo. Ascoltare le parole di Arek su di me mi ha reso felice. È un attaccante di qualità, sapevo che avrebbe fatto le belle giornate del Marsiglia. Ho avuto la possibilità di giocare con lui, è un grande marcatore. Sapevo che avrebbe segnato i suoi gol a Marsiglia, alcune persone sono rimaste sorprese. Ma sapevo che avrebbe fatto il lavoro. È un grande attaccante, con un grande sinistro, un profilo alto, completo. Sa attaccare, difendere, segna da destra, da sinistra, di testa. È un attaccante molto importante. Quando lui era qui, in allenamento, ci sfidavamo continuamente a galvanizzarci a vicenda. Ascoltare le parole di Arek su di me mi ha reso felice. È un attaccante di qualità, sapevo che avrebbe fatto le belle giornate del Marsiglia. Ho avuto la possibilità di giocare con lui, è un grande marcatore. Sapevo che avrebbe segnato i suoi gol a Marsiglia, alcune persone sono rimaste sorprese. Ma sapevo che avrebbe fatto il lavoro. È un grande attaccante, con un grande sinistro, un profilo alto, completo. Sa attaccare, difendere, segna da destra, da sinistra, di testa. È un attaccante molto importante. Quando lui era qui, in allenamento, ci sfidavamo continuamente a galvanizzarci a vicenda. Ascoltare le parole di Arek su di me mi ha reso felice. È un attaccante di qualità, sapevo che avrebbe fatto le belle giornate del Marsiglia. Ho avuto la possibilità di giocare con lui, è un grande marcatore. Sapevo che avrebbe segnato i suoi gol a Marsiglia, alcune persone sono rimaste sorprese. Ma sapevo che avrebbe fatto il lavoro. È un grande attaccante, con un grande sinistro, un profilo alto, completo. Sa attaccare, difendere, segna da destra, da sinistra, di testa. È un attaccante molto importante. Quando lui era qui, in allenamento, ci sfidavamo continuamente a galvanizzarci a vicenda. Sapevo che avrebbe segnato i suoi gol a Marsiglia, alcune persone sono rimaste sorprese. Ma sapevo che avrebbe fatto il lavoro. È un grande attaccante, con un grande sinistro, un profilo alto, completo. Sa attaccare, difendere, segna da destra, da sinistra, di testa. È un attaccante molto importante. Quando lui era qui, in allenamento, ci sfidavamo continuamente a galvanizzarci a vicenda. Sapevo che avrebbe segnato i suoi gol a Marsiglia, alcune persone sono rimaste sorprese. Ma sapevo che avrebbe fatto il lavoro. È un grande attaccante, con un grande sinistro, un profilo alto, completo. Sa attaccare, difendere, segna da destra, da sinistra, di testa. È un attaccante molto importante. Quando lui era qui, in allenamento, ci sfidavamo continuamente a galvanizzarci a vicenda.

Chi sono i migliori difensori del mondo secondo te?

Ci sono molti. È difficile fare nomi, so che ne dimenticherò alcuni. Possiamo citare Virgil van Dijk, un grande difensore che ho già affrontato più volte e che stimo molto. C’è anche Sergio Ramos, Marquinhos, Presnel Kimpembe o Abdou Diallo che gioca in Senegal. In Italia ci sono tanti bravi giocatori. C’è Giorgio Chiellini che è grande, con lui mi trovo molto bene, anche se c’è la rivalità tra Juve e Napoli. Dobbiamo prendere esempio da questo giocatore, ha la grinta, rappresenta bene la difesa italiana, anche Leonardo Bonucci è un grande difensore. Quest’anno si è distinto il giovane Fikayo Tomori. C’è davvero una lunga lista da fare. Al CAN, il piccolo Edmond Tapsoba del Burkina Faso ha mostrato grandi cose. È un grande difensore. Ci sono tanti ragazzi che bussano alla porta. Possiamo citare Dayot Upamecano del Bayern o Ibrahim Konaté del Liverpool, molti possono far parte di questa lista. Sono profili che mi piacciono molto, perché difendono bene, sono dei difensori tipici, pensano prima a difendere prima di attaccare. Cerco di essere in questa lista perché sono i migliori giocatori. Essere in cima a questa lista sarebbe fantastico per me.

Facciamo una classifica. Il numero 1, Kalidou Koulibaly, il numero 2, Virgil van Dijk e il numero 3, Marquinhos. Va bene per te?

Non mettiamo Koulibaly. Oggi sappiamo tutti che Sergio Ramos, Marquinhos, Van Djik, Giorgio Chiellini sono davvero tra i migliori al mondo, nei primi 4/5. Sono ragazzi molto, molto forti. Possiamo aggiungere anche i giovani che stanno arrivando perché stanno per crescere.

Qual è per te un grande difensore?

È un ragazzo che non dimentica di difendere già. Oggi, la maggior parte dei difensori dimentica che siamo lì per difendere e concedere il minor numero di gol possibile. Un grande difensore è un difensore che riesce a far giocare bene la sua squadra e a difendere bene la sua squadra. È il marchio dei grandi. A volte, quando un grande difensore è assente, non sono le sue caratteristiche che mancano alla squadra, è perché l’organizzazione è stravolta e quindi la squadra è meno serena. Un grande difensore è un giocatore che porta serenità alla sua squadra, sicurezza e fiducia. Tutto questo permette alla squadra di subire meno gol. Oggi chiediamo anche ai difensori di essere bravi nel recupero, bravi con la palla, di essere tecnicamente e tatticamente forti. Me, Penso che se dai serenità e solidità alla tua difesa, da lì, sei un grande difensore. Tutti i grandi difensori sono considerati in questo modo perché portano forza alla loro squadra. Lo vediamo con Van Dijk al Liverpool, con Sergio Ramos quando era al Real Madrid, con PSG e Marquinhos, con Juve e Milan che non hanno subito molti gol in Serie A con Chiellini, de Ligt e Tomori. Sono dei grandi difensori. Senza dimenticare Kalulu, oggi tutti vedono che è un ottimo giocatore. Anche a Napoli non abbiamo subito molti gol. Un giocatore come Amir Rrahmani rappresenta il futuro. Sarà grande. Cerco di aiutare Amir, perché conosco il suo potenziale. Gli dico sempre: “Che io giochi con te o meno, non dovremmo vedere alcuna differenza”. Deve subire meno gol possibili, per questo sarà considerato un grande giocatore. Questi sono i consigli che posso dare.

Riesci a diventare un grande difensore senza vincere trofei?

Oggi grandi difensori e grandi giocatori vincono trofei. È difficile essere un grande difensore senza vincere trofei. Puoi essere un buon difensore, ma penso che un grande giocatore sia qualcuno che vince anche trofei. Devi vincere con la tua nazionale come con il tuo club. È difficile essere un grande difensore e un grande giocatore se non vinci trofei perché tutti giocano a calcio per vincere trofei e coppe. Se non lo fai, è difficile essere riconosciuto come un grande.

Alla tua età, su quali aspetti puoi ancora migliorare?

Su molti aspetti. Penso che essere un difensore sia qualcosa che devi rinnovare ogni giorno. Il difensore di cinque anni fa e quello di oggi è totalmente diverso. Devi interrogarti ogni giorno. Ci sono molte cose su cui devo migliorare. Posso essere ancora più aggressivo, mostrare più serenità, più solidità alla mia squadra. Devo ancora lavorarci su e spero di farlo. Per me l’aspetto che devo migliorare di più è un aspetto collettivo. Devo vincere più titoli. È vero che tutti parlano di me come difensore, ma non ho ancora vinto abbastanza titoli. Ecco cosa c’è di così triste nel Napoli. Non voglio smettere di crederci, ci arriveremo. Voglio davvero vincere titoli.

Ti piace ferire il tuo avversario?

Mi piace ferire la squadra avversaria più del mio avversario. Mi piace mostrargli che è sfortunato, che può provare tutto quello che vuole ma oggi non ha possibilità di segnare, di vincere la partita. Questo è il mio obiettivo quando entro in un campo.

Quando vedi il tuo vis-à-vis alle prese con te, come ti senti?

Sai cosa fa più male a un attaccante secondo me? È quando gli prendi la palla con facilità, senza sbagliare. Tutti si aspettano un difensore aggressivo che mette in tiro. È vero che serve il tuo corpo, ma un difensore è qualcuno che riesce ad anticipare, a prendere palla senza sbagliare, a fare contrasti netti. Qui è dove sei riconosciuto come un buon difensore. Lo vediamo oggi. È vero che è lo stile di alcuni: essere aggressivo, davvero cattivo e tutto il resto. Piuttosto che essere cattivo, cerco di essere aggressivo, di anticipare, di prendere la palla in modo pulito e di difendermi bene.

Parliamo della tua personalità. Come puoi essere così duro e descritto come adorabile da tutti quelli che ti conoscono?

È la mia educazione e il modo in cui sono cresciuto a determinarlo. I miei amici, la mia famiglia, mia moglie, i miei figli, i miei partner, cerco di essere buono con tutti. Diciamo che non sono una persona falsa. La persona che sono quotidianamente è la persona che sono in campo. Cerco di dare il 100% di me stesso. Non posso essere falso con le persone. Sono una persona reale. Cerco di dire sempre la verità e di essere corretto. Appena arrivo in campo voglio vincere così tanto che in campo do tutto, quindi cerco di essere il giocatore che sono. In seguito, alcune persone mi vedono come un cattivo, ma sono una persona totalmente tranquilla (sorride). Sono un vero concorrente. Questa è la cosa più importante per me. Quando entro in campo, appena arrivo allo stadio stesso, Cambio modo di pensare e mi metto in modalità competitiva. Dobbiamo assolutamente vincere.

Quando ti vediamo camminare per strada, ci diciamo: “Questo ragazzo non deve scherzare”.

(Sorriso) È vero, possiamo dirlo. Ma io credo in Dio, tutti noi crediamo in Dio. Si crede che se dai del bene, riceverai del bene. Cerco di essere buono con tutti, cerco di aiutare le persone che ne hanno bisogno. So che più dai, più riceverai. Do molto alle persone, perché so che riceverò molto in cambio. Dato che siamo credenti, con Faouzi Ghoulam, a cui sono molto legato, cerchiamo di aiutare le persone in difficoltà a Napoli, e nei nostri paesi, lui in Algeria, io in Senegal. Avremmo voluto che le persone ci aiutassero così, è così che dovremmo comportarci. Mettersi in mostra per strada, camminare con i segni e trascinare la gamba, non fa per me, non è quello che è essere una brava persona. Ok, puoi divertirti e comprare quello che vuoi, ma dietro, devi avere rispetto per tutti. Ho rispetto per tutti, perché so che ci sono persone che lottano. Vengo da una famiglia modesta, so da dove vengo. Mio padre ci ha sempre dato quello di cui avevamo bisogno, oggi lo ringrazio perché è grazie a lui che sono la persona che sono oggi.

Non pensi che la tua discrezione e la tua gentilezza siano al servizio della tua carriera? Di conseguenza, non sei abbastanza riconosciuto.

Forse. Ma il bello è che non ho bisogno di essere riconosciuto da nessuno. Potrebbe deludermi. Alcune persone dicono che sono stato cancellato da me, quindi alcuni club potrebbero dire a se stessi: “Non ne abbiamo sentito parlare, comunque, non lo conosciamo” oppure “Non ne parliamo abbastanza”. Ma a me, mi piace la discrezione, mi piace stare tranquillo nel mio angolo. Mi piace condividere le cose con i miei amici. Solo il campo parla. Se ti esibisci in campo, non è necessario che ti esibisca in campo. È quello che ho sempre fatto. In campo ho dimostrato di essere uno dei migliori. Dietro le persone fanno quello che vogliono, ma per me il terreno deve avere la precedenza su tutto. Posso essere un giocatore della vecchia scuola, ma è così che la vedo. Far parlare di te sui giornali e dire “Io sono il migliore” in modo che tutti pensino che io sia il migliore, non è il mio modo di fare le cose. Preferisco che gli altri dicano: “Kalidou è uno dei migliori” piuttosto che dirlo. È più importante e inoltre, sono troppo umile per questo.

Hai fatto il Ramadan per tutto il mese di aprile. Come ti senti in questo periodo?

Tutti si stanno ponendo la domanda. Per iniziare voglio ringraziare il mio club e il mio staff. Questo argomento non è mai stato un problema per l’allenatore. Mi ha subito detto: “Ok, stai facendo il Ramadan, vedi con il nutrizionista, ti aiuterà con gli integratori alimentari, in relazione alla notte”. Non si oppone mai. Era sempre comprensivo e disponibile con noi. Lo chef si alzava alle 4 del mattino per cucinare per noi nei giorni di gioco. È davvero qualcosa di piacevole. In Italia sono così religiosi che rispettano tutto. Che tu sia musulmano, ebreo o cristiano, rispettano davvero la tua religione. Rispetto a questo, non ci sono problemi. Dopo, dire che non diminuisce mentiresti. È vero che sei un po’ sminuito. Hai meno forza perché non mangi tutto il giorno. Ma questo non ti impedisce di avere successo. Lo vediamo con grandi giocatori che fanno il Ramadan e che sono super efficienti, penso a Benzema o Sadio Mané e altri. Alcuni sono ancora più efficienti quando celebrano il Ramadan. Quando lo faccio, mi sento meglio, il mio corpo è in forma migliore, ho meno dolore. A volte ho questa piccola fame, ma corro di più per terra. Me ne rendo conto quando guardo i dettagli del mio allenamento, perché ci alleniamo ogni giorno con il GPS. Ho fatto delle domande al preparatore atletico sulla mia condizione fisica, lui mi ha detto: “No, va tutto bene, forse corri un po’ meno, ma non si vede nella qualità delle tue corse”. Chiedo solo alle persone di essere tolleranti su questo argomento perché la religione è una cosa personale.

Qual è il più grande difetto di Kalidou?

La mia gentilezza, forse (sorride). Può capitare anche a me di arrabbiarmi velocemente, tutto dipende dal momento. Sono un tale concorrente che voglio spingere tutti a prendere la strada giusta per vincere e a volte quel tratto funziona contro di me.

Come sta il Kalidou, padre di famiglia?

(Ride). È silenzioso, molto silenzioso, ma quando i bambini non ascoltano può essere molto, molto severo. Cerco di spiegare le cose a mio figlio. Anche mia moglie aiuta molto me, ci completiamo davvero a vicenda. Quando io do, lei toglie. Quando lei dà, mi ritiro (sorrido). Siamo davvero in sintonia a questo livello. Veniamo da due culture diverse, mia moglie è francese, io sono originaria del Senegal, quindi ho un po’ di cultura senegalese. Quello che non posso portare ai miei figli, lo fa, e viceversa. Riusciamo a dare questo mix ai nostri figli, che li rende grandi. Come direbbe ogni padre, “I miei figli sono belli”.

Se potessi tornare al passato, cosa cambieresti nella tua vita, nella tua carriera?

Niente di niente. Magari unisciti prima alla nazionale. Ma per il resto, tutte le scelte fatte fino ad oggi, sia nella vita professionale che privata, tutti gli allenatori con cui ho lavorato, non cambierei proprio niente.

Sei stato subito entusiasta di posare con la maschera di Black Panther sulla nostra copertina. Come mai ?

Già, mi piace il film e mi piace il personaggio. Avere un supereroe africano non è comune. Quando è uscito il film, sono andato direttamente al cinema. Anche i miei figli adorano Black Panther. Portare il tema dell’Africa nei supereroi era qualcosa che non era mai stato fatto. Mi ha reso super felice perché ha mostrato una nuova sfaccettatura del nostro continente. Far luce sull’Africa mi sta a cuore. È un supereroe che mi piace molto. Nel film vediamo le diverse tribù, l’immagine africana, l’immagine europea e anche quella americana. È così potente, manda così tanti messaggi positivi sul nostro continente che è un onore posare con la sua maschera. Soprattutto perché mi piace molto il personaggio.

Cosa ti fa amare la città di Napoli?

Tutto (sorriso)! Il sole, il mare, le persone, l’entusiasmo per il calcio. Che abbiano 10 o 70 anni, amano il calcio. Tutti ti parlano di calcio. Mi piace molto il loro modo di accogliere gli stranieri. La mia famiglia e i miei amici sono più accolti di me quando arrivano in città e dicono il mio nome, sono accolti a braccia aperte, è qualcosa di grandioso. Amo vivere qui. I bambini lo adorano. Quando siamo in Francia, chiedono di tornare al Napoli. Amano la cultura italiana. I miei figli parlano correntemente l’italiano. Sono qui da 8 anni. Se sono ancora qui nonostante tutto quello che è successo è perché mi sento bene qui.

La città vive per il calcio. Non è pesante per un giocatore sentire così tanta pressione?

È vero. Può essere pesante. Ma quando sei giovane, cosa cerchi? Vuoi firmare autografi, scattare foto, farti riconoscere dalle persone per strada. A Napoli sei servito. Non puoi lamentarti di questo. A volte vuoi avere momenti di intimità con tua moglie o i tuoi figli. Quando vai in città, vuoi stare tranquillo. Ecco perché condivido le cose. Quando sono con la mia famiglia, cerco di scattare meno foto possibile. Dico alle persone che sono con la mia famiglia e loro capiscono. Quando sono solo o con gli amici, mi fermo per tutti. Quando sono con la mia famiglia, dico loro: “Sono con la famiglia, possiamo farlo un’altra volta? “. E capiscono.

Ti immaginavi di restare così a lungo quando sei arrivato?

No. Soprattutto dal momento che il mio primo anno è stato difficile, stavo per partire. Molte persone non mi hanno visto arrivare dove sono oggi. Francamente non pensavo di restare otto anni al Napoli, soprattutto perché avevo offerte da alcuni club. Pensavo davvero che i leader mi avrebbero svenduto, ma non l’hanno fatto. Hanno deciso di tenermi. Rimanendo otto anni nello stesso club, pochi giocatori hanno raggiunto questo obiettivo durante la loro carriera, è gratificante. Oggi sono contento perché nonostante tutto sto facendo una buona carriera, ho un buon livello e sto cercando di migliorare ulteriormente.

Perché è così difficile lasciare Napoli? I giocatori spesso hanno difficoltà a lasciare questo club.

Per cominciare, c’è la volontà dei sostenitori. Qui si ascoltano i sostenitori. Il presidente tiene conto della loro opinione. Quando non vogliono che un giocatore se ne vada, quel giocatore non si muove. Il presidente cerca di accontentarli. A seguire, c’è anche il prezzo rivendicato dal presidente. A volte era troppo alto per alcuni club e bloccava le trattative. Dovresti sapere che non sono un ragazzo a cui piace andare a scontrarsi per ottenere qualcosa. Se devo andarmene un giorno, me ne andrò in modo pulito, piuttosto che combattere con il club. I tifosi del Napoli non meritano che io litighi o mi comporti male con il presidente o qualsiasi leader che me ne vada. Si fidano di me e io cerco di restituirli in campo. La mia educazione significa che non voglio andare allo scontro per andarmene. Se devo partire un giorno, me ne andrò, ma per il momento sono completamente tranquillo e sto bene a Napoli. Vedremo cosa accadrà a fine stagione.

Cosa manca al Napoli per diventare campione d’Italia?

Non lo so. Diamo tutto in campo. Stiamo cercando di vincere questo scudetto che ci sfugge da più di 30 anni. Manca qualcosa. Un occhio esterno potrebbe aiutarci. Dall’interno, sembra di dare il massimo. Personalmente, cerco di dare il massimo in ogni partita. A volte non vinciamo le partite che ci permetterebbero di passare in vantaggio, è un peccato. Non posso dirti cosa ci stiamo perdendo. Penso che un occhio esterno ci aiuterebbe a capire.

Il peso dell’eredità di Diego Armando Maradona è difficile da sopportare?

Sì, è difficile giocare dietro a Maradona. Maradona è un giocatore molto, molto importante per tutti i napoletani. È il giocatore che ha vinto loro lo scudetto. Non diremo da soli perché il calcio si gioca in undici, ma è stata la stella che è riuscita a raccogliere tutti i giocatori alle sue spalle per vincere lo scudetto. Inoltre, in quel momento, infuriava la lotta tra il Sud e il Nord. E ha vinto questa battaglia. Ha sempre detto che avrebbe combattuto per la gente del sud e lo ha fatto. È riuscito a vincere questo scudetto. Oggi giocare in uno stadio che porta il suo nome mette un po’ di pressione su tutti, soprattutto perché quest’anno abbiamo fallito. Stiamo cercando di essere all’altezza del suo nome, di questo stadio e spero che il club abbia successo.

Non è complicato giocare davanti a tifosi così esigenti?

È complicato, ma questo è il bello. Io adoro giocare sotto pressione, è quello che serve. È vero che sono esigenti, ma hanno ragione ad essere esigenti. Se non sono esigenti con noi, chi lo sarà? Napoli è una città dove tutti respirano calcio, quindi quando inizia la partita smettono di mangiare, guardano tutti la partita, che sia il più piccolo di 2 o 3 anni o il più grande di 80/90 anni. È difficile ma è qualcosa che non dovrebbe rallentarci.

Se potessi avere un superpotere, quale sceglieresti?

Quello di moltiplicare me stesso. In questo modo posso passare più tempo con i miei genitori, con i miei amici, con tutti perché a volte corro in giro. A volte è persino difficile parlare al telefono. Dai, diciamo soprattutto il potere di fermare il tempo! In questo modo posso passerei più tempo con tutti.

Se fossi un giornalista, quale domanda faresti a Kalidou Koulibaly?

Questa è una buona domanda! (Pensa a lungo). Non ho una passione nascosta. Mi piace leggere ma questo lo sanno tutti (continua a riflettere). Non è facile rispondere. Va bene, ne ho una. Gli chiederei: “Cosa avresti fatto se non fossi stato un calciatore?”. Questo, pochi lo sanno!

A scuola mi piacevano la matematica e i numeri. Ero molto dotato. Se ho preso gli esami e il diploma di maturità è davvero grazie alla matematica. Ho preso 19/20 in matematica. Mi sarebbe piaciuto lavorare nel settore bancario, contabile o assicurativo. Queste sono aree che mi hanno attratto molto, quindi diciamo qualcosa del genere, che tocca i numeri.

Se dovessi concludere l’intervista con una frase che ti rappresenta, cosa diresti?

(Pensa) “Non fare agli altri quello che non vuoi che facciano a te. Questa è una frase che mia madre mi ripeteva spesso. Me lo ha detto quando sono stato licenziato dall’FC Metz quando avevo 15 anni. Successivamente sono tornato a suonare nel mio club, a Saint-Dié, nei Vosgi, per giocare con i giovani della mia età. Per sei mesi sono stato super noioso con tutti. Non ho rispettato nessuno, ho insultato tutti, i miei compagni di squadra. Era difficile conviverci ed era difficile conviverci. La delusione di non essere più all’FC Metz mi ha ferito. Al centro ero formattato come un robot, dovevi solo vincere, vincere, vincere. Ero ancora in questo stato d’animo mentre gli altri giocavano per divertimento, io ero in un club amatoriale, l’FC Metz era finito. Ma non ho giocato per divertimento, Ho continuato a giocare per vincere. Sono stato molto scortese con tutti, anche con il mio fratellino. Litigavo spesso con il mio fratellino, non rispettavo molto. E quando mia madre mi ha detto quella frase, la mia testa è scattata. Da lì ho capito che dovevo cambiare. È una frase che ho sempre in mente e che uso molto. Per questo dico: bisogna fare del bene a tutti, non augurare mai del male a nessuno. Se intendi fare del male a qualcuno, quel danno si rivolterà contro di te. Mentre se desideri bene qualcuno, automaticamente, il bene apparirà nella tua vita. L’espulsione dall’FC Metz è stata una benedizione sotto mentite spoglie. Sono tornato ancora più forte. Senza quella delusione, non sarei stato il giocatore che sono oggi. anche con il mio fratellino. Litigavo spesso con il mio fratellino, non rispettavo molto. E quando mia madre mi ha detto quella frase, la mia testa è scattata. Da lì ho capito che dovevo cambiare. È una frase che ho sempre in mente e che uso molto. Per questo dico: bisogna fare del bene a tutti, non augurare mai del male a nessuno. Se intendi fare del male a qualcuno, quel danno si rivolterà contro di te. Mentre se desideri bene qualcuno, automaticamente, il bene apparirà nella tua vita. L’espulsione dall’FC Metz è stata una benedizione sotto mentite spoglie. Sono tornato ancora più forte. Senza quella delusione, non sarei stato il giocatore che sono oggi. anche con il mio fratellino. Litigavo spesso con il mio fratellino, non rispettavo molto. E quando mia madre mi ha detto quella frase, la mia testa è scattata. Da lì ho capito che dovevo cambiare. È una frase che ho sempre in mente e che uso molto. Per questo dico: bisogna fare del bene a tutti, non augurare mai del male a nessuno. Se intendi fare del male a qualcuno, quel danno si rivolterà contro di te. Mentre se desideri bene qualcuno, automaticamente, il bene apparirà nella tua vita. L’espulsione dall’FC Metz è stata una benedizione sotto mentite spoglie. Sono tornato ancora più forte. Senza quella delusione, non sarei stato il giocatore che sono oggi. E quando mia madre mi ha detto quella frase, la mia testa è scattata. Da lì ho capito che dovevo cambiare. È una frase che ho sempre in mente e che uso molto. Per questo dico: bisogna fare del bene a tutti, non augurare mai del male a nessuno. Se intendi fare del male a qualcuno, quel danno si rivolterà contro di te. Mentre se desideri bene qualcuno, automaticamente, il bene apparirà nella tua vita. L’espulsione dall’FC Metz è stata una benedizione sotto mentite spoglie. Sono tornato ancora più forte. Senza quella delusione, non sarei stato il giocatore che sono oggi. E quando mia madre mi ha detto quella frase, la mia testa è scattata. Da lì ho capito che dovevo cambiare. È una frase che ho sempre in mente e che uso molto. Per questo dico: bisogna fare del bene a tutti, non augurare mai del male a nessuno. Se intendi fare del male a qualcuno, quel danno si rivolterà contro di te. Mentre se desideri bene qualcuno, automaticamente, il bene apparirà nella tua vita. L’espulsione dall’FC Metz è stata una benedizione sotto mentite spoglie. Sono tornato ancora più forte. Senza quella delusione, non sarei stato il giocatore che sono oggi. devi fare del bene a tutti, non augurare mai del male a nessuno. Se intendi fare del male a qualcuno, quel danno si rivolterà contro di te. Mentre se desideri bene qualcuno, automaticamente, il bene apparirà nella tua vita. L’espulsione dall’FC Metz è stata una benedizione sotto mentite spoglie. Sono tornato ancora più forte. Senza quella delusione, non sarei stato il giocatore che sono oggi. devi fare del bene a tutti, non augurare mai del male a nessuno. Se intendi fare del male a qualcuno, quel danno si rivolterà contro di te. Mentre se desideri bene qualcuno, automaticamente, il bene apparirà nella tua vita. L’espulsione dall’FC Metz è stata una benedizione sotto mentite spoglie. Sono tornato ancora più forte. Senza quella delusione, non sarei stato il giocatore che sono oggi.

Se dovessi darti un voto per questa intervista, quale sarebbe?

Direi che 6 su 10 va bene. Avrei potuto fare di meglio, ma a volte dimentico le mie parole. Ho comunque fatto una bella intervista.