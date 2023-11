Comune Napoli, De Iesu: “Strategia ben delineata dagl ultras dell’Union. Alla cittadinanza chiedo una cosa”

Antonio De Iesu, assessore alla Legalità del comune di Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito degli scontri tra gli ultras dell’Union Berlino e le forze dell’ordine.

“I fatti di ieri sono una follia metropolitana. Arrivano questi giovani con una strategia ben delineata e scellerata di mettere a repentaglio l’ordine pubblico. Le forze dell’ordine hanno fatto un ottimo lavoro nell’evitare gli scontri con i tifosi napoletani, e soprattutto ad arginare questo fenomeno. Ci sono contusi tra i poliziotti e anche 11 arresti. Prevista una fan-zone alla stazione marittima per i tifosi ospiti, come per tutte le gare europee, ed i tifosi verranno portati con dei pullman ANM direttamente all’interno dello stadio, ma servirebbe una normativa a livello europeo per gestire queste situazioni critiche. L’appello che faccio alla cittadinanza è quella di dimostrare civiltà e di essere migliore di queste persone che non sanno ciò che fanno. Io non capisco perché queste persone, come gli 11 arrestati, debbano rispondere dell’accusa di devastazione, che è un’accusa grave. Una propensione alla violenza senza giustificazione, ed io non riesco a capire perché si rivinino così la vita questi ragazzi. Fortunatamente le misure preventive vigenti in Italia hanno mitigato il fenomeno della violenza da stadi, ma bisogna capire perché il paese di provenienza di questi individui, come i tifosi dell’Union ma anche del PSG, non ha impedito la partenza di queste persone verso il nostro paese”.