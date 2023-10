Garcia a rischio? Ecco cosa ha deciso De Laurentiis

Rudi Garcia non riesce a convincere i tifosi azzurri dopo l’ennesimo stop in campionato. Sono solo 18 i punti guadagnati nelle prime 10 di campionato e le prestazioni degli azzurri sono state abbastanza deludenti. Almeno per ora (salvo clamorosi scenari) Aurelio De Laurentiis non ha nessuna intenzione di cambiare guida tecnica, il patron però risulta molto deluso come i tanti tifosi. Aurelio De Laurentiis inoltre sa che non ci sono alternative credibili al tecnico francese, quindi Garcia resterà alla guida del Napoli fino al termine della stagione.