Il Mattino – Taormina: “Non credo che Lukaku arrivi! Vi spiego”

Pino Taormina, giornalista de Il Mattino, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del mercato azzurro. Ecco cosa ne pensa:

“Osimhen andrà via, è solo una questione di tempo. Va trovata l’intesa tra il Napoli ed il PSG, la strada è quella. E’ uno degli attaccanti che siano stati in Italia negli ultimi anni, ma le strade del Napoli e di Osimhen si stanno separando e questo è stato accettato anche da Conte. Non sono sicuro che arriverà Lukaku, c’è ancora qualcosa da sistemare tra Napoli e Chelsea. Le trattative sono tutte partite a scacchi tra le volontà dei calciatori, ma il prezzo del trasferimento dev’essere quello giusto”.