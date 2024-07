Secondo quanto riporta Sky Sport, il Napoli resta in attesa di vendere Osimhen al Psg, senza però abbassare le pretese della clausola del nigeriano. Infatti, gli azzurri vorrebbero i 130 milioni di euro, ma i francesi non vogliono arrivare a quella cifra, cercando di trattare, avendo già il contratto pronto per Osimhen. Nel mentre Lukaku aspetta il Napoli e ha iniziato ad allenarsi da solo, per arrivare da Conte pronto e già con l’accordo siglato con la società partenopea.