Ag. Zerbin: “Futuro? Lui vorrebbe restare al Napoli, stiamo valutando”

Furio Valcareggi, agente di Alessio Zerbin, è intervenuto ai microfoni di Radio Capri per parlare del futuro del suo assistito. Ecco cosa ha dichiarato:

“Per quanto riguarda il nostro assistito, Alessio Zerbin, le decisioni verranno prese a Castel di Sangro come d’accordo. Noi siamo pronti a tutto, la volontà del ragazzo è di rimanere; d’altronde, chi rifiuterebbe Napoli? Se rimarrà, si ritaglierà sicuramente il suo spazio, altrimenti cercherà fortuna altrove. Ci sono tre o quattro squadre che vogliono Alessio, ma non mi va di anticipare nulla perché, ripeto, la volontà è quella di rimanere. Se il Napoli dovesse prendere Chiesa, ci sarebbe poco posto per tutti, però stiamo a vedere”.