Kvaratskhelia, il sogno georgiano in Italia

Sono passati già due anni dall’aprile 2022, quando il nome Khvicha Kvaratskhelia fu associato per la prima volta al Napoli. Un nome incerto, sconosciuto che è riuscito in pochi mesi ad entrare nel cuore dei tifosi napoletani al punto da definirlo “Kvaradona”, soprannome che, a detta del padre del georgiano, imbarazza il calciatore.

Ma non solo i napoletani utilizzano questo soprannome in riferimento al campione georgiano. “The winger Khvicha “Kvaradona” Kvaratskhelia” (l’ala Khvicha “Kvaradona” Kvaratskhelia) lo ha definito il giornalista britannico Ian Hawkey nel settimanale The Sunday Times dopo la partita contro il Torino dell’8 marzo. “The gifted Georgia player returned, under Calzona, to last year’s form”, (il calciatore prodigio della Giorgia è tornato, sotto Calzona, alla forma dell’anno scorso) ha aggiunto riferendosi alla performance strabiliante dello scorso campionato. Un campionato premiatissimo per il georgiano che ha vinto (oltre al famoso terzo scudetto):

Premio per il miglior giocatore del torneo Serie A ;

; Premio per il miglior giovane Champions League ;

; Premio per il goal dell’anno AIC ;

; Premio come squadra dell’anno AIC .

. Calciatore georgiano dell’anno 2022;

dell’anno 2022; Diciassettesimo posto per la premiazione del Pallone d’oro.

La Georgia e i georgiani non possono che essere soddisfatti del loro talento. Grazie al calciatore possono festeggiare la loro prima qualificazione in assoluto agli Europei, risultato atteso con grande gioia. Da due anni i georgiani hanno esultato per ogni singola conquista del loro giovane calciatore, non mancano mai bandiere georgiane durante le partite disputate allo stadio Diego Armando Maradona. Ricordiamo che la Georgia si scontrerà con Turchia, Portogallo e Repubblica Ceca durante la fase a gironi di Euro 24 in Germania.

Non possiamo che augurare una buona performance a Kvaratskhelia e la sua squadra, un piccolo mondo entrato ormai a far parte della quotidianità napoletana.