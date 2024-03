La rivincita di JuanJesus

Un pareggio per il Napoli che fa morale e che lascia aperta la lotta per l’Europa con 2-3 vittorie di differenza.

Il Napoli di Calzona tiene bene davanti all’Inter, lanciata verso la vittoria di questa stagione, come lo fu per il Napoli lo scorso anno. La squadra non voleva lasciare i tre punti sul campo oltre allo Scudetto ormai scucito. L’orgoglio azzurro si è visto soprattutto nella ripresa perchè nessuno voleva abdicare con una sconfitta a SanSiro. Il pareggio azzurro porta la firma, poi, di uno dei difensori più contestati di questa stagione. Juan Jesus, insieme anche a Meret, è stato di certo uno dei migliori in campo. Il numero 5 azzurro ha forse disputato una delle migliori partite di quest’anno. Tiene bene il campo, evita anche il raddoppio di Barella ad inizio ripresa e sigla con la rapacità di un attaccante il gol che vale il pareggio.

JuanJesus protagonista anche di un battibecco con Acerbi in campo. Il difensore nerazzurro sarebbe stato reo di una frase poco in linea con il “keep out the racism”, slogan della serata impresso anche sulle maglie dei giocatori. “Cose di campo” dirà Juan Jesus a fine gara. Di certo in campo si è visto un giocatore che ha saputo tirare fuori il massimo per onorare quel triangolino tricolore sul petto. Da qui alla fine del campionato, dovrà essere lo spirito di tutti, comunque vada a chiudersi la stagione.