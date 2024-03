Per la qualificazione in Champions League potrebbe bastare il sesto posto. Si sbloccherebbe nel caso in cui la squadra che arriva quinta in Serie A dovesse vincere l’Europa League (quindi Roma o Atalanta). Per quanto riguarda il quinto posto bastano solo 2 semifinali nel prossimo turno europeo, ciò significa che è quasi sicuro.

Ottima notizia quindi per il Napoli di Calzona che può continuare a sperare nella Champions della prossima stagione.