2022 – I tre avvenimenti negativi per Napoli e per il Napoli – Al terzo posto la cattiva pubblicità di Liverpool e Ajax

Uno degli avvenimenti negativi per il Napoli e per Napoli, è sicuramente la cattiva pubblicità fatta da Liverpool e Ajax, che in occasione delle rispettive partite di Champions al Maradona, hanno avvertito i propri tifosi di non viaggiare con i bambini per la pericolosità di Napoli e di evitare il centro città. Di certo non una bella propaganda a livello internazionale per la città di Napoli e per la società del Napoli. Un fatto spiacevole collegato alla partita contro l’Ajax, è stato l’accoltellamento di un tifoso dell’Ajax vicino a Piazza Bellini alla vigilia della partita. Il tifoso è stato accerchiato e colpito con due coltellate alla gamba destra. Per gli investigatori questo episodio è stato frutto di un attacco degli Ultras del Napoli.