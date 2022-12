Acquisti Mancati – Al primo posto Keylor Navas

Durante la sessione scorsa di calciomercato il tema portiere è stato al centro delle trattative in casa Napoli. Meret infatti è stato praticamente alla porta fino alle ultime ore di mercato. Infatti come dichiarato poi dallo stesso Spalletti, il Napoli cercava un portiere di esperienza per difendere la porta azzurra nella Champions League attuale.

Innanzitutto il Napoli voleva risolvere la questione legata al rinnovo di Ospina, il cui contratto scadeva il 30 giugno di quest’anno. Il Napoli voleva offrire al portiere colombiano lo stesso ingaggio (1,8 mln) percepito in queste annate al Napoli. Ma il portiere colombiano ha rifiutato la proposta, accettando il biennale da 3,5 all’anno dei sauditi dell’Al-Nasr.

Sfumato il rinnovo di Ospina il dS Giuntoli ha iniziato a sondare tanti nomi per trovare il nome corrispondente all’identikit richiesto dal tecnico. Si sono fatti tanti nomi, come quello di Neto in uscita dal Barcellona, quello di Trapp dall’Eintracht di Francoforte oltre a quello di Sirigu, che però sarebbe arrivato per fare il vice. Finchè escono due nomi, che non avrebbero trovato spazio nei loro club: Kepa Arrizabalaga e Keylor Navas.

Il Napoli si fionda sul costaricano, ma deve allo stesso tempo vuole trovare una sistemazione a Meret. Il club azzurro per Navas propone prima un prestito secco e poi un prestito biennale, ma senza successo. Il Napoli propone alla fine di prenderlo, facendo prima chiedere al portiere una buonuscita dal club francese e poi tesserarlo. Ed è qui che sorge il nodo principale. Keylor Navas aveva già trovato un accordo triennale con gli azzurri. L’ex Real avrebbe comunque accettato di rinunciare a 1 milione di euro, ma sperava che il PSG avrebbe pagato i restanti 500mila euro. Però il Psg non accetta ed il trasferimento salta. Il tempo però ha dimostrato che Meret con la fiducia di allenatore e gran parte dei tifosi si è riguadagnato quanto perso con il tempo, mostrando la sua affidabilità.