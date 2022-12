I goal più belli del 2022 – Al quarto posto il gol di Simeone a San Siro per battere il Milan

18 settembre 2022, il Napoli sale a San Siro per affrontare il Milan, appaiato a quota 14 in classifica con gli azzurri. E’ la partita dei grandi assenti, da una parte Leao e dall’altra Osimhen, sostituiti rispettivamente da Saelemaekers e Raspadori. Partono meglio i rossoneri che hanno due occasioni per sbloccarla, prima con Krunic con un colpo di testa che Meret devia in angolo e poi con Giroud su cui Meret con l’aiuto della traversa compie un miracolo. Il Napoli risponde con un colpo di testa di Politano che Maignan blocca in due tempi. Nel secondo tempo al primo affondo passa il Napoli. Kvaratskhelia è atterrato dal subentrato Dest. L’arbitro inizialmente non concede rigore, salvo poi esser chiamato dal var. Dal dischetto Politano batte Maignan e fa 0-1. Il Milan risponde con un tiro di Messias parato e poi con il gol di Giroud, ben servito da Theo Hernandez. Il Napoli risponde con il gol dell’ 1-2 del Cholito Simeone che su una pennellata di Mario Rui segna in torsione di testa il gol azzurro. L’ultima azione è l’occasionissima di Kalulu che si infrange sulla traversa. Finisce così 1-2, con il Napoli che espugna San Siro e continua nella sua strisce di vittorie consecutive.