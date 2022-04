Al ritmo di Lobotka

Dopo le iniziali difficoltà di ambientamento e di forma, Stanislav Lobotka è ormai diventato il leader tecnico del centrocampo del Napoli. Da quando lo slovacco è rientrato dall’infortunio, Luciano Spalletti non vi rinuncia mai, avendolo piazzato davanti alla difesa con due mezzali al fianco.

Escludendo la partita di Roma contro la Lazio (in cui proveniva da un infortunio) Lobotka è ininterrottamente titolare dalla sfortunata partita contro lo Spezia del 22 dicembre. Con la sua calma nel gestire il pallone, lo slovacco è diventato indispensabile per l’uscita bassa del Napoli, che conta su di lui per dettare i ritmi dell’azione.

Non è infatti un caso che con Lobotka in campo siano migliorate anche le prestazioni di Fabian Ruiz. Abbassandosi quasi tra i due centrali, Lobtoka permette allo spagnolo di avere più libertà negli inserimenti (quest’anno ha già segnato 6 gol in campionato) e di non doversi abbassare troppo in fase di recupero palla.

Insomma anche se non sappiamo come andrà a finire la stagione, e queste ultime sei partite valgono effettivamente come finali, un dato è già certo: Stanislav Lobotka è il centrocampista più importante del Napoli, anche se a inizio stagione nessuno ci avrebbe scommesso.