Mertens merita il rinnovo?

Nelle ultime settimane si parla molto del possibile rinnovo di Dries Mertens, il cui contratto scade il 30 giugno. Nonostante la statura tecnica e carismatica del belga, quest’anno raramente Spalletti lo ha preferito dal primo minuto con la rosa al completo. Quindi, sarebbe giusto rinnovare il contratto di Ciro?

Anche se non è mai entrato nelle rotazioni in campionato, Mertens ha segnato 8 gol e servito 2 assist in Serie A: è il secondo miglior marcatore del Napoli alle spalle di Osimhen, ma ciò che sorprende di più è la sua media gol: avendo giocato solo 1045 minuti, il belga segna infatti un gol ogni 130′, un dato da non sottovalutare.

Inoltre quando Osimhen è risultato indisponibile per infortunio, Mertens si è rivelato una vera certezza. Di quegli otto gol, sette sono arrivati nel periodo in cui il belga era di fatto l’unica punta arruolabile del Napoli, e questo ci porta in effetti a una domanda più profonda sul suo rinnovo. Ovvero più che: il Napoli dovrebbe rinnovare Mertens?, la domanda dovrebbe essere: il Napoli può permettersi di rinunciare a Dries Mertens?