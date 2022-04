Arkadiusz Milik, ex attaccante del Napoli, in forza al Marsiglia, è stato escluso dalla lista dei convocati e quindi costretto a saltare il big match di questa sera contro il Psg a causa di un fastidio al ginocchio che lo sta tormentando in questa esperienza francese. Il polacco, dalle qualità indiscusse, continua ad essere limitato da problemi fisici che non gli permettono di dimostrare la sua effettiva valenza.