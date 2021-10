FilOTTO azzurro per sognare ancora

Otto su otto e ancora la firma di Osimehn che trascina il Napoli per restare in vetta.

Milano chiama e Napoli risponde. Sorpasso e contro sorpasso al Milan nel giro di meno di 24 ore. Il Napoli non molla e inizia già a creare un piccolo solco in classifica visto che l’Inter, terza, è adesso a meno sette. Il Milan resta l’unica in scia azzurra e probabilmente prima di Natale a Milano ci sarà modo di capire chi farà lo scatto decisivo. Ma il campionato è lungo e già domenica prossima contro la Roma ci sarà una prima sfida in casa di una della squadra più in forma di questo inizio stagione in uno stadio caldo che metterà a dura prova gli azzurri.

La vittoria contro il Torino, squadra scorbutica ma ben messa in campo, è stata l’ennesima prova di forza della squadra di Spalletti. Dopo l’errore dal dischetto di Insigne e il palo di Lozano, con nel mezzo il gol annullato a Di Lorenzo per fuorigioco giusto ma millimetrico, la gara sembrava non sbloccarsi mai. A scacciare le streghe con la nuova maglia di Halloween ci pensa il solito Osimehn. Vola in cielo il numero nove azzurro e di testa infila la sua ottava rete per far decollare l’ottovolante azzurro.

Il Napoli dimostra di saper vincere in tutti i modi, anche “sporco”, senza necessariamente dominare nel possesso palla. Un passo in avanti di questo gruppo che adesso è sempre più consapevole della sua forza ma anche dei suoi limiti.

Non solo onori ma anche oneri e due note stonate su cui avrà il suo bel da fare Spalletti in settimana. Il terzo rigore sbagliato da Insigne in stagione sui cinque tirati. Sarà ancora lui il prossimo rigorista o bisognerà trovarne un altro? L’uscita con polemica di Lozano dopo mezz’ora dal suo ingresso per lasciare spazio a Juan Jesus nel finale di gara, per difendere il vantaggio. Sicuramente contro il Legia il messicano potrà sfogare tutta la sua rabbia cercando di portare il Napoli alla prima vittoria in Europa, unico neo in questo inizio di stagione da record.