Roma-Napoli, scontro diretto per la Champions! Non è la prima volta…

Roma-Napoli negli ultimi anni è diventata una sfida per la Champions League. Infatti i giallorossi e i partenopei, inferiori alla Juventus, hanno lottato molte volte per un piazzamento in Champions League. La stagione più recente è quella del 2016-2017, con il Napoli a Genova sul campo della Sampdoria e il Genoa che invece andava a giocare a Roma. Naturalmente Roma-Genoa è passata in secondo piano quel giorno poiché uno dei migliori artisti del calcio italiano, Francesco Totti, si ritirava all’età di 41 anni. Gli azzurri vinsero contro la Sampdoria per 2-4 e solamente Perotti salvò il ritiro del capitano marcando al 90esimo il tabellino e portando la Roma sul 3-2 e di conseguenza in Champions League dal secondo posto. Il Napoli andò lo stesso in Champions League passando dai preliminari contro il Nizza. Quest’anno la sfida sarà ancora più avvincente. Infatti non ci sono i preliminari e soprattutto ci sono altre contendenti per un piazzamento importantissimo, soprattutto quest’anno. Domenica sarà ancora una volta Roma-Napoli, domenica si giocherà ancora per la Champions e gli azzurri non devono fallire.