Karbownik e Szoboszlai, i millennials che hanno stregato Giuntoli

Michal Karbownik è un classe 2001. Dominik Szoboszlai 2000. Profili che non rientrerebbero nella lista dei 25. In particolare il terzino polacco piace per duttilità (copre entrambe le fasce e può giocare anche a centrocampo) e soprattutto non comporterebbe – essendo un U21 – l’uscita di Ghoulam. Operazione inferiore ai 10 milioni. L’Italia è nel destino di Szoboszlai. Il centrocampista ungherese piace a Lazio e Milan. Per il Napoli non è (per ora) una priorità, ma un profilo interessante da tenere sotto osservazione. Corrisponde, per età e costi, all’identikit del “tuttocampista” cercato da Giuntoli. Valore del cartellino tra i 20-25 milioni. Gli ottimi rapporti con il Salisburgo sono un vantaggio per gli azzurri.